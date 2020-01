Son dakika… Tarihi kare… ‘Soytarı’ dedi, zehir zemberek konuştu!

80 yaşındaki Hamaney’in kıldırdığı Tahran’ın Musalla Cami’ndeki Cuma namazına binlerce kişi katıldı, kalabalık çevre sokaklara taştı. Hamaney hutbede ulusal birlik mesajı verdi ve ABD Başkanı Donald Trump’a “soytarı” dedi.

ABD’nin Irak’taki üslerinin vurulduğu gece bir yolcu uçağının ‘yanlışlıkla’ vurulmasından sorumlu tutularak eleştirilerin hedefi olan Devrim Muhafızları’nı, ülkenin güvenliğini sağladıklarını söyleyerek savundu.

Cuma namazına katılımı artırmak için Tahran’da toplu ulaşım bugün ücretsizdi ve bazı sigorta şirketleri katılımcılara ücretsiz hayat sigortası önerdi.

SURATINA TOKADI İNDİRDİK

Hamaney, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Irak’ta ABD hava saldırısında öldürülmesinden sonra İran’ın Irak’taki ABD askeri üslerine yaptığı füze saldırılarının “Allah’ın da desteğiyle, İran’ın bir dünya gücünün suratına tokadı indirebildiğini gösterdiğini” söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; İran’ın dini lideri, nükleer program nedeniyle İran’a uygulanan ekonomik yaptırımlara teslim olmayacaklarını da ekledi.

Hamaney’in konuşması cemaat tarafından yer yer “Amerika’ya ölüm” sloganlarıyla kesildi.

İran’da Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağının düşürülmesinden sonra gerçeğin üç gün boyunca halktan gizlendiği ortaya çıkınca, yönetime karşı protesto gösterileri yeniden başlamıştı.

İran ordusunun, Irak’taki ABD üslerine saldırı düzenlediği 8 Ocak’ta, Ukrayna Hava Yolları’nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü ileri sürdü ancak üç gün sonra, uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

DEVRİM MUHAFIZLARINI LEKELEME ÇABASI

Hamaney, İran’ın bazı düşmanlarının yolcu uçağının düşürülmesini “adeta kutladığını” ve bu olayı İran Devrim Muhafızlarının adını lekelemek için kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

“Biz uçağın düşmesine ne kadar üzüldüysek düşmanlarımız da o kadar sevindi” diyen Hamaney, üstü kapalı olarak olayı protesto etmek için sokaklara çıkanları eleştirdi ve göstericileri “ulusal çıkarlara ve ülkenin sorunlarına saygılı olmamakla” suçladı.

NEDEN CUMA NAMAZI KILDIRDI?

Hamaney, Cuma namazını en son İslam Devrimi’nin 33’üncü yıldönümü münasebetiyle 2012’de kıldırmıştı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Washington Institute for Near East Policy’den Mehdi Halacı, dini liderin ancak önemli bir mesaj vermek istediği nadir zamanlarda Cuma namazını kendisinin kıldırdığını ve bu açıdan sembolik açıdan çok önemli bir hareket olarak görüldüğünü söyledi.

Halacı, İranlı liderlerin Cuma namazını kıldırma ve hutbe verme işini genellikle güçlü hitabete sahip imamlara yaptırmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

BBC Farsça’dan Kasra Naji, Hamaney yaklaşık sekiz yıl önce en son Cuma namazını kıldırdığı sırada Arap Baharı adı verilen halk hareketlerinin en hararetli döneminin yaşandığına dikkat çekti.

Naji, “O dönemde, hutbeyi Arapça vererek, Arap dünyasında da duyulmasını sağlamıştı. Arap coğrafyasında yaşananları İslami Uyanış olarak nitelendirerek, olaylara yön vermek istemişti. Ancak başaramadı” dedi.

