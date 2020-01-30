Son dakika: Erdoğan tüm uyarılarına karşın… Rusya vurdu: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senagal ziyareti sonrası Türkiye’ye dönerken beraberinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya’nın Astana ve Soçi’de varılan anlaşmalara sadık kalmadığını belirterek, Ruslarla yapılan görüşmelerde Türk yetkililerin şu mesajı ilettiğini açıklamıştı:

“İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.”

EN AZ 10 ÖLÜ VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sözlerinin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra Rus Hava Kuvvetleri, bu sabah saatlerinde Ariha kasabasında bir hastaneyi vurdu.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenlerin arasında en az beş kadın bulunduğu öne sürüldü.

Gözlemevi’nin verilerine göre; Rusya son 24 saatte muhaliflerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib’e yönelik saldırıları sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Bu ay başında Rusya, Türkiye ile varılan 12 Ocak anlaşmasından bu yana bölgede operasyon düzenlediği yolundaki haberleri yalanlamıştı.

İdlib’e yönelik Rusya ve rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonucu yaklaşık 400 bin kişi Türkiye sınırına doğru ilerliyor.