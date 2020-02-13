Son dakika… Fransa’da gündem dine küfür: Cumhurbaşkanı da devreye girdi

Fransa, kişisel Instagram üzerinden İslam’a hakaret eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Mila’yı tartışıyor. Geçen ay Instagram üzerinden dine hakaret eden Mila, bu paylaşımından sonra çok sayıda ölüm tehdidi almış ve tepkilerin artmasının ardından ulusal televizyona çıkarak özür dilemişti.

Yaşananların ardından başka bir okula geçmek zorunda kalan ve evinin önünde korumalarla yaşamaya devam eden Mila ile ilgili tartışmalara Fransız yetkililer de dahil oldu. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da devreye girdi. Le Dauphine Libere’e konuşan Macron, Mila’ya bu denli saldırılmaması gerektiğini söyledi.

Macron, “Yasalarımızda her şey açık. Dinlere hakaret etme, onları eleştirme ve onları karikatürize etme hakkımız var. Yasak olan ise nefret suçu ve insanlık onuruna saldırı” dedi. Macron, “Bu tartışma sırasında Mila’nın henüz bir ergen olduğunu gözden kaçırdık. Ona okulda, gündelik yaşamında ve her anında koruma sağlamaya borcumuz var. Çocuklar, internet üzerinde yıkıcı olan nefret ve şiddetin yeni formlarından daha iyi korunmalılar” dedi.

TV’DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Lyon yakınlarında yaşayan 16 yaşındaki Mila, Ocak ayında, Instagram üzerinden canlı yayın yapmış ve eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Müslüman olduğunu söyleyen biri ise ona hakaret edince Mila, İslam’a hakaret etmişti. Bu tartışmanın internet üzerinde hızla yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızın kişisel bilgilerini ve gittiği okulun detaylarını paylaşmıştı.

Yaşananların ardından Fransız televizyonuna çıkan Mila, yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemiş fakat kendi inançlarını huzur içinde yaşayanlardan özür dilemişti.