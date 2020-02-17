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Son dakika… Komşuda salgın paniği: Sınırımızda büyük tehdit

Bulgaristan Gıda Sağlığı Ajansı, bugün ülkenin güneyindeki Rakovski'de H5N8 kuş gribi vakasının görüldüğünü duyurdu. Türkiye sınırına yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki bölgede önlem olarak çok sayıda canlı hayvanın imha edileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
15:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşuda salgın paniği: Sınırımızda büyük tehdit

Dünya Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra neredeyse bütün dünyaya yayılan corona virüsünü konuşurken, batı sınırımızda bir kuş gribi paniği yaşanıyor… Bulgaristan Gıda Sağlığı Ajansı, ülkenin güneyindeki Rakovski kasabasında kuş gribi virüsüne rastlandığını açıkladı.

Türkiye sınırına yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki bir ördek çiftliğinde tespit edilen virüs dolayısıyla 5.830 ördeğin öldürüleceği açıklandı. Yetkililer önlem almak için 3 kilometrelik bir koruma bölgesi oluşturdu. Yapılan açıklamada yabani ve evcil kuşların hareketleri de kısıtlanırken, yumurta ve gıda ürünlerinin satışları da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Bulgaristan canlı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 16:05 17.02.2020
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