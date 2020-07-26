Son dakika… Kraliyet ailesinde deprem: Sırları ortaya saçıldı

Corona virüsü salgını öncesinde kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak İngiliz kamuoyu başta olmak üzere uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren Meghan Markle ve eski kraliyet ailesi üyesi Sussex Dükü Harry’nin kraliyet ailesiyle yaşadığı gerilimle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitapta Omid Scobie ve Carolyn Durand isimli yazarlar kraliyet ailesinde yaşanan gerilimi ve kopuşa götüren süreci kapsamlı bir şekilde aktardı. Kitapta öne çıkan detaylar ise bir hayli dikkat çekici:

“KIRMIZI HALI SERDİLER”

Cambridge Dükü ve Düşesi olan William ve Kate ile Sussex Dükü ve Düşesi olan Harry ve Meghan arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiğini aktaran yazarlara konuşan kraliyet ailesine aykın kaynaklar, “William ve Kate, yeni evli çiftin önünde adeta kırmızı halıyla bekledi. ABD’li oyuncunun kraliyet ailesine girişinde ellerinden geleni yaptılar. Meghan’ı kollarını açarak çok sıcak bir şekilde karşıladılar, hatta Norfolk’taki aile evlerinde bir yemek için ağırladılar. Kate, Meghan için vegan yemekler yaptı” yorumunu yaptı.

William ve Kate’in Meghan’ın arkadaşları ve sağdıçlarını da 2018’deki düğünden önce davet ettiklerini hatırlatan kaynaklar, “Çok sıkı bir tenis meraklısı olan Kate, Meghan’dan Wimbledon tenis turnuvasını izlemek için iki yıl davet etti. Kate ve William’ın Meghan’ı görmezden gelerek konuşmadığını söylemek haksızlık olurdu” ifadesini kullandı.

“BU KIZ” DEDİ İPLER KOPTU

Harry ile Meghan henüz çıkmaya yeni başlamışken Prens William’ın kardeşini uyardığı da öne çıkan detaylardan biri. Kitapta açıklamalarda bulunan kaynaklar, “William, kardeşini uyararak, ‘Bu kızı tanımak için biraz zaman tanı. Acele etme’ dedi. Fakat Harry, ağabeyinin ‘bu kız’ demesinden rahatsız oldu” yorumunu yaptı. Özellikle ‘bu kız’ demesinin küçümseyici ve üstten bakan bir tavırla söylenmesinden rahatsız olduğunu dile getiren kaynaklar, saray içerisinde de Meghan’ın sevilmediğini aktardı.

İngiliz basınında yer alan ifadelerde, Meghan hakkında, ‘Harry’nin şovcu kız arkadaşı” yorumu yapılırken bir kişi, “Bu kız hakkında güvenmediğim bir şeyler var. İki çift de uzun bir süredir görüşmemesine rağmen çok az konuşuyorlar” ifadesini aktardı.