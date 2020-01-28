Son dakika… Küba’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

AFAD, 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. . İLGİLİ HABERSismik izolatörler sayesinde 6,8&#039;lik depremde en güvenli binaydı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-kubada-7-4-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-5593638","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-kubada-7-4-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-5593638","pageType":"yazi","pageIdentifier":5593638,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Ku00fcba&#8217;da 7.4 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem! Tsunami alarmu0131 verildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5593638,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-kubada-7-4-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-5593638/","headline":"Son dakika&#8230; Ku00fcba&#8217;da 7.4 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem! Tsunami alarmu0131 verildi","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1580240058,"datePublished":1580240058,"dateModified":1580240373,"info":"{"seo_news":"false"}"});