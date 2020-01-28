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Son dakika… Küba’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Küba'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildiği bildirildi.

22:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Küba’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

AFAD, 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

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Son güncelleme: 22:39 28.01.2020
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