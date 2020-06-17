Son dakika… Merkel’den Türkiye’ye corona virüsü şoku: Resmen ilan etti

Alman hükümetinin kararı sonrası hazırlanan bu listede Türkiye'nin adı ilk kez anıldı ve “Corona virüsü risk bölgesi“ ilan edildi. Pazartesi gecesi güncellenen listede Türkiye ile birlikte Mısır, Tayland ve Fas da yer aldı. Böylece, hem Akdeniz hem de Asya'daki gözde tatil bölgelerine “gidilmemesi gerektiği” mesajı verildi.

GARANTİ VERİLMİYOR, KARANTİNA ŞART

Robert Koch Enstitüsü'nün yayınladığı listede 160 ülke yer alıyor ve buralar için “corona virüsü nedeniyle seyahat uyarısı” bulunuyor. Bu uyarı, bu ülkelere gidilemeyeceği anlamına gelmiyor ama gidenlerin corona virüsü nedeniyle gelişlerini garanti etmiyor. Üstelik bu ülkelere kendi çabalarıyla dönenlerin de, 14 günlük karantinayı göze alması gerekiyor.

Almanlar, genelde Dışişleri Bakanlığı'nda yayınlanan seyahat uyarılarını dikkate alıyor. Seyahat uyarıları, genelde güvenlik açısından riskli bölgeler, savaş bölgeleri ve hastalık bölgeleri için yapılıyor.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye, Almanlar için İspanya ve İtalya'dan sonra üçüncü sevilen tatil ülkesi konumunda. Almanya'nın bu kararına daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tepkisini dile getirerek şaşırdığını belirtmişti.

Ancak, o günden bu yana bir değişiklik olmadı ve Türkiye, “Corona riskli ülkeler sınıfında” yer aldı.