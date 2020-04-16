Son dakika… ABD’den Çin’e şok suçlama: Corona virüsü savaşları başladı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çinli liderlerin corona virüsü ile ilgili dünyayı yanlış yönlendirdiğini ve şeffaf davranmadığını duyurdu. NBC’nin Today isimli programında konuşan Esper, “Çin Komünist Partisi’nin sunduğu bilgilere inanmak bir hayli güç” dedi.

Esper, “Bizi yanlış yönlendiriyorlar ve corona virüsü salgınının ilk günlerinden beri opak değiller. Dolayısıyla şu an doğruları söylediklerine dair çok da bir inancım yok” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: KAYNAĞINI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

Esper’in bu açıklamalarından çok kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan da flaş bir açıklama geldi… Fox News’e konuşan Pompeo, “ABD hükümeti, corona virüsünün nereden çıktığını bulmaya çalışıyor. Çin bizimle bu salgının kaynağı ile ilgili yanıtları paylaşmadı ve bu çok şey anlatıyor. Başkan Trump farklı kaynaklar olduğunu söyledi. Biz şu an bu salgının Çin’in Wuhan kentinden çıktığını biliyoruz. Orada Wuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu ve oranın çok yakınında bir canlı hayvan pazarı olduğunu biliyoruz. Öğrenecek çok şey var. ABD hükümetinin bu konuyu öğrenmek için çok çalıştığını bilmeniz gerekiyor” dedi.

Pompeo, “Onlar iş birliği yapmak istediklerini söylüyorlar. İş birliği yapmanın en iyi yolu dünyaya, dünya üzerindeki bilim insanlarına bu salgının nasıl çıktığını açıklamaktır, bu salgının nasıl yayıldığını anlatmaktır” ifadesini kullandı.