Son dakika… Rusya ve Ukrayna corona rekorlarını ardı ardına kırıyor

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. ‘Worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre toplam vaka sayısı göre 57.9 milyon, can kaybı ise 1 milyon 378 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa’nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya’da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede hem vakalarda hem de ölü sayısında rekor kırıldı.

24 SAATTE 467 CAN KAYBI

Son 24 saatte 24 bin 822 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 748’e yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 467 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 35 bin 778'e ulaştı.

UKRAYNA DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de corona virüsüne yakalandığı Ukrayna'da da rekorlar peş peşe kırılıyor.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 580 yeni teşhis koyularak rekor kırıldığı duyuruldu. Toplam vaka sayısı 612 bin 665’i geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 10 bin 813 olarak kayıtlara geçti.