Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya ve Ukrayna corona rekorlarını ardı ardına kırıyor

Corona virüsünün en hızlı artış gösterdiği ülkelerden Rusya ve Ukrayna'da yeni vaka sayıları aynı günde rekor kırdı. Rusya'da son 24 saatte 24 bin 822, Ukrayna'da ise 14 bin 580 kişiye corona teşhisi koyuldu. Rusya'da 467 can kaybıyla da bir başka rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:03, 21/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya ve Ukrayna corona rekorlarını ardı ardına kırıyor

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. ‘Worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre toplam vaka sayısı göre 57.9 milyon, can kaybı ise 1 milyon 378 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa’nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya’da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede hem vakalarda hem de ölü sayısında rekor kırıldı.

24 SAATTE 467 CAN KAYBI

Son 24 saatte 24 bin 822 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 748’e yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 467 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 35 bin 778'e ulaştı.

UKRAYNA DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de corona virüsüne yakalandığı Ukrayna'da da rekorlar peş peşe kırılıyor.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 580 yeni teşhis koyularak rekor kırıldığı duyuruldu. Toplam vaka sayısı 612 bin 665’i geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 10 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

ABD Brezilya Çin Corona Dünya Fransa Hindistan Rusya Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika Ukrayna
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more