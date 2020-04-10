Son dakika… Türkiye’den İsrail’e flaş corona adımı

Corona virüsü salgını 1.6 milyondan fazla insanı etkilerken, Türkiye ile İsrail arasında da bir yakınlığa sebep oldu… ABD merkezli Bloomberg, Türkiye hükümetinin İsrail’e insani sebeplerden ötürü tıbbi malzeme satma kararı aldığını yazdı.

Bloomberg’in haberinde benzeri bir paketin Filistin’e de ulaştırılacağı belirtildi. İsmini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkili, Filistin’e gönderilecek malzemelerin durdurulmayacağını da söyledi.

Türkiye’nin maske, koruyucu önlük ve steril eldiven gibi malzemeleri sattığı belirtildi.

“DÜN 3 UÇAK GELİP PAKETLERİ ALDI”

İsrailli yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu adımın eskiden stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelip düzelmeyeceğine dair bir adım olup olmadığı henüz gizemini koruyor.

İsmini açıklamayan Türk yetkili, Perşembe günü İsrail’den gelen 3 uçağın İncirlik üssünün güneyine inerek paketleri aldığını iddia etti. Yetkili, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Filistin’e gönderilecek paketin de bağışlanacağını söyledi.