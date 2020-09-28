Sosyal medyayı salladı! Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı

ABD’li ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow 48. yaşını sosyal medyada yaptığı çarpıcı bir paylaşımla kutladı.

Dünyaya geldiği gibi çırılçıplak poz verdiğine gönderme yapan Paltrow, fotoğrafın altına, “Üzerimde doğum günü kıyafetimden başka hiçbir şey yok. Tüm güzel doğum günü mesajlarınız için teşekkürler” notunu düştü.

Paltrow’un fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, en yakınından ise sitemli bir paylaşım yapıldı. Ünlü oyuncunun 16 yaşındaki kızı Apple, “ANNE” yazarak imalı bir mesaj gönderdi. Paltrow ise bu mesaja gülen emojilerle karşılık verdi.

‘ORAL SEKS YAPMAYI ÖĞRETTİ’

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Rob Lowe'un podcast programına konuk olan Paltrow, ABD medyasının gündemine oturan açıklamalar yapmıştı.

Lowe'un eşi Sheryl Berkoff'la 1980'li yıllarda tanıştıklarını anlatan ünlü oyuncu, “Bana nasıl oral seks yapılacağını Sheryl öğretti. Ona hayran oldum. Tanıdığım en havalı kız olduğunu düşünüyordum” ifadelerini kullandı.