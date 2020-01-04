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Süleymani’nin Kerbela’daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı!

ABD operasyonuyla öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani için Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan törenin ardından Kerbela şehrinde de tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende 'Ben Süleymani'yim' sloganları atıldı.

20:03 -
Haberler Dünya
Süleymani’nin Kerbela’daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı!

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin cenazesi, Bağdat’ta bugün Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin de katılımıyla düzenlenen törenin ardından Kerbela şehrine getirildi.

CENAZEDE ‘BEN SÜLEYMANİYİM’ SLOGANLARI

Medyaya yansıyan bilgilere göre Süleymani’yi uğurlamak için törene katılan binlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak, ‘Ben Süleymani’yim’ sloganları attı.

Kerbela’daki cenaze töreninin ardından cenaze, Necef şehrine götürülecek.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün ABD güçleri tarafından gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülmüştü.

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