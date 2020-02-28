Suriyelileri 50 savaş gemisi durduramadı! İlk göçmen botu Midilli’ye çıktı

Türkiye'deki Suriyeli ve diğer göçmenlerin, AB'ye geçişi için hareketlenmesi büyük panik yarattı. Yunanistan ve Bulgaristan sınırda önlemleri artırırken, Almanya'da konu medyanın Corona virüsünden sonraki ikinci büyük gündemi oldu.

Bu sabah ilk grup göçmen Midilli'ye botlarla çıktı. 15 kişilik bu grubun ardından, 50 kişilik başka bir grup daha Midilli'ye ulaştı.

Yunanistan kara ve deniz sınırlarındaki önlemleri artırdı ve sadece göçmenleri değil, Türkiye'den hiç kimseyi almayacağını duyurdu.

SAVAŞ GEMİLERİ MİDİLLİ’YE

Yunanistan bölgeye 50 savaş gemisi ve 10 helikopter sevk ederken, önlemler özellikle Midilli çevrelerinde yoğunlaştırıldı.

Tüm Yunan birliklerinde alarm verildi ve “Hükümetimiz denizde ve karada kırmızı alarm verdi” açıklaması yapıldı.

Ancak buna rağmen göçmen akını durdurulabilmiş değil. Midilli yakınlarında 300 göçmen daha tespit edildiği belirtiliyor.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye yakın diğer adalarına da göçmen akını bekleniyor.

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