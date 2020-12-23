Trump, Türkiye’ye yaptırımı da öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto etti

ABD’de geçtiğimiz haftalarda Temsilciler Meclisi ve Senato'nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermesi, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının önünü açmıştı.

Onayın ardından ABD Başkanı Trump, söz konusu 2021 Savunma Bütçesi tasarısını sosyal medya hesabı üzerinden veto edeceğini duyurmuştu.

Son gelen haberlere göre Trump, daha önce veto edeceğini açıkladığı savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto etti.

Ankara’nın S-400 savunma sistemi satın alması ABD ile Türkiye arasında gerilim yaratmış ve ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, kısaca CAATSA) kapsamında yaptırımların önünü açmıştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Trump’ın yasa tasarısını veto etmesiyle tasarı Senato ve Temsilciler Meclisi’ne geri gönderilecek. Trump’ın vetosu hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki oyla geçersiz kılınabilirken, böyle bir durumda NDAA direk yasallaşacak.

Öte yandan Trump, 1996 yılında Kongre tarafından İletişim Düzenleme Yasası'nın bir parçası olarak kabul edilen 230. kısmın feshini içermediği takdirde NDAA’yı imzalamayacağını bildirmişti.

Bu bölüm, web sitesi yayıncılarına kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin sorumluluğundan muafiyet verirken, Trump, “ulusal güvenlik amaçları” nedeniyle bu bölümün yürürlükten kaldırılması istiyor.

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