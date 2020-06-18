Trump’ın başı Bolton’la dertte! Şok iddia: Toplama kamplarına destek verdi

Corona virüsü salgını ve George Floyd protestolarıyla göreve geldiğinden bu yana en zor günlerini geçiren ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan da görevine son verdiği isimlerin iddialarıyla boğuşuyor.

Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ‘The Room Where It Happened’ kitabından yeni detaylar ortaya çıktı. Çıkış tarihi iki kez ertelenen kitapta Trump’ın Çin’le olan ilişkilerine dikkat çekildi.

‘YAPILMASI EN DOĞRU ŞEY’

İkinci kez Başkan seçilebilmek için Çin lideri Şi Cinping’in desteğini arkasına almak isteyen Trump’ın, Uygur Türklerine uygulanan insanlık dışı uygulamalara da destek verdiği iddia edildi.

Trump’ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamplarda tutulanlar için, “Kamplar kurmaya devam etmelisiniz. Bu yapılması en doğru olan şey” dediği öne sürülüyor.

‘EN SERT BEN DAVRANDIM’

Söz konusu iddiaların ardından Fox News’e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, John Bolton’a ateş püskürdü. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını hatırlattı.

Trump, “Bugüne kadar hiç kimse Rusya ve Çin’e benim davrandığım kadar sert davranmadı. Kimse yanına bile yaklaşamadı. Bolton kanunlara karşı geldi. Bunlar üst düzey gizli bilgilerdi ve onun açıklama yetkisi yoktu” dedi.

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