Trump’tan çarpıcı corona itirafı: Söylemekten hoşlanmıyorum ama daha da kötüleşecek

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD’de durum giderek kötüleşiyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede vaka sayısı 3 milyon 899 bine ulaştı.

Rekorların peş peşe geldiği ülkede Başkan Donald Trump, uzun bir aradan sonra corona virüsüyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Basın mensuplarının karşısına çıkan Trump çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YİNE ÇİN VİRÜSÜ DEDİ

Trump geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Pekin yönetimiyle gerginlik yaratan ifadesini yinelerken, corona virüsü için sık sık ‘Çin virüsü’ tabirini kullandı.

Bu noktada bir itirafta da bulunan Başkan Trump, “Salgında durum ne yazık ki iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama gerçek bu” dedi.

‘ESKİ SİSTEMDE YILLARCA BEKLERDİK’

Aşı çalışmalarının herkesin düşündüğünden çok daha hızlı ilerlediğini söyleyen Trump, “Eski sistemde olsaydı daha yıllarca beklemek gerekirdi” dedi.

Maske takmamasıyla eleştirilen Trump, salgının kontrol altına alınması için maskenin önemine de vurgu yaptı. Trump, “Sosyal mesafe kurallarına uyamadığınız durumlarda maske takın. Maskeyi sevin ya da sevmeyin ama çok etkili” diye konuştu.