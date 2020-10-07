Türk düğünü Almanya’yı karıştırdı: Sessiz kalmayın

307 binden fazla corona virüsü vakasının görüldüğü Almanya’nın birinci gündem maddesi Türk düğünleri… Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, corona virüsü yasakları ve kısıtlamalarına rağmen başta başkent Berlin olmak üzere birçok kentte kalabalık düğünler düzenlenmesini sayfalarına taşıdı.

Gazete 25 Eylül’de Berlin’de düzenlenen bir Türk düğününde en az 48 davetlinin corona virüsüne yakalandığını yazarken, 350 davetlinin olduğunu da belirtti. Düğüne davetli olup gazeteye konuşanlar yaklaşık 350 kişinin katıldığı düğünde herkesin yan yana olduğunu söyleyerek, “Herkes birbirini öptü ve sarıldı, kimsede maske yoktu” ifadesini kullandı.

Geçen haftalarda ülkedeki azınlıkların düzenlediği dört farklı düğün düzenlendiğini ve her birinde yüzlerce davetli olduğunu yazan Bild, Alman yetkililerin bu konuda bir şey yapmamasını eleştirdi. Gazete, Eyalet Sağlık Senatosu’nun konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını yazdı.