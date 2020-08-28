Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesi gündem oldu: Virüsü yenmek için sıradışı yöntem

Corona virüsü salgını dünya çapında 24 milyonu geçerken Türkiye’de de toplam vaka sayısı dün tespit edilen 1.491 yeni vaka ile 263.998’e çıktı… Türkiye’de 4 Ağustos’tan beri vaka sayısı 1000 seviyesinin üzerinde seyrederken İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye’nin corona virüsü ile “sıra dışı” mücadele yöntemi diyerek düğünlere yapılan denetimlere geniş yer ayırdı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, bazı düğünlere gönüllü ekiplerin gittiğini ve düğünlerde sosyal mesafe kuralları ve diğer önlemlerin alınıp alınmadığının incelendiği belirtildi. Makalede, “Düğüne gelen ekip bir dizi önlemi kontrol ediyor. Mekana girişte davetlilerin ateşlerinin ölçülüp ölçülmediği, misafirlerin en az 60 santimetre uzakta oturup oturmadığı ve halay çekilip çekilmediği gibi. Yeni evli çifte takılan para ve altın yerine artık bu tür hediyeler bir kutuya bırakılıyor” ifadesi yer aldı.

Gönüllü ekipte iki memur, iki okul müdürü ve bir imamın yer aldığı belirtilirken, bu ekibin geçen hafta sonu boyunca 14 farklı düğüne gittiğiği belirtildi. Financial Times’a konuşan ekipten İbrahim Şimşek, bir devlet kurumunda çalıştığını söyleyerek, “Bu çok yorucu. Ama bu bizim görevimiz ve biz insanların sağlığını korumalıyız. Ankara’da gittiğimiz düğünlerin çoğunda bir sorunla karşılaşmıyoruz. Mekan sahipleri kuralların ve cezaların farkında” dedi.

Financial Times’ın haberinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta Ordu’daki bir düğünde 32 kişiye corona virüsü bulaştığını söylediği hatırlatılırken Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, “Bizim bölgemizde 44 düğün salonu var… Bu çok önemli bir sektör. Düğünlerin iptal edilmemesi gerekiyor. Ayrıca düğün sezonu da neredeyse bitmek üzere” dedi.

“EVLİLİK BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLİYOR”



Düğünün Türkiye’de önemli bir kültürel unsur haline geldiğini hatırlatan Financial Times, geçen yıl yaklaşık 540 bin çiftin evlendiğini yazarken, evlilik sektörünün doğrudan inşaat, ev eşyası, mobilya ve beyaz eşya gibi birçok sektöre de katkı sağladığını yazdı.

Türkiye’de son dönemde düğünlerde önlem ve yasakların artırıldığını yazan Financial Times, “Bu hafta İçişleri Bakanlığı düğünlerdeki kural ve yasakları sıkılaştırdı. Gelin ve damadın dans etmesi yasaklandı, ikram ve yemek servisleri iptal edildi ve etkinlikler bir saate indirildi. Her düğünde bir düğün denetimcisi yer almasına karar kılındı” hatırlatmasını yaptı.

Gölbaşı’nda düğün salonu olan Aykut Akalın da gazeteye konuştu. Akalın, “Bu gelişme çok kötü oldu. Bir gelin beni arayıp ağladı. Bana ne yapacağımı sordu. Sadece bir saat ve yemek ikramı yok mu? Böyle bir düğün olur mu diye sordu” ifadesini kullandı.