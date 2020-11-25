Türklere Almanya vizesi yok ama İzmir’de korsan vize merkezi açıldı

Almanya, corona virüsü yüzünden Türkler'e vize vermeyi durdur ve uygulama belirsiz bir tarihe uzatıldı. Koşullar daha da sıkılaştırıldı ve vize öncesi “ön başvuru” şartları getirildi. Bu gelişmeler olurken, İzmir- Alsancak'ta, “Almanya vize başvuru merkezi” diye bir yer faaliyete başladı. Alman Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, bu büronun faaliyetini duyunca şok geçirdi ve “Zaten vize vermiyoruz. Sadece bizim resmi İDATA kurumu buna yetkili. Orası yasa dışı. Kimseye para ödemeyin” açıklamasını yaptı.

SORANLARA “İŞ TAKİBİ” DEDİLER

Almanya turist vizesi vermezken böyle bir yerin, hiçbir hak ve yetkisi olmadığı halde hangi başvuruları aldığı, nasıl bir değerlendirme yaptığı ve yaptığı işlemlerin geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Başvuru merkezinin bir broşürü yok. Soranlara, “Biz yardımcı oluyoruz. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş takibi yapıyoruz” yanıtlarını veriyorlar.

Yurt dışından giden Türkler'in şikayeti üzerine konuyu Alman Büyükelçiliği'ne sorduk ve “Seyahat kısıtlamaları nedeniyle sadece istisnai durumlarda kısa süreli vize başvuruları kabul edilmekte. Bu sadece İDATA isimli resmi vize başvuru merkezi üzerinden mümkün. Kendilerini İDATA temsilcisi diye tanıtıp dolandırıcılık yapanlar olabiliyor” açıklaması geldi.

KONSOLOSLUK: PARA DA ALAMAZLAR

Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu'ndan Muavin Konsolos Regina von Ahn yaptığı açıklamada, “İDATA ofisi Türkiye'de bulunun Alman dış temsilciliklerinin tek ve resmi vize başvuru kabul merkezidir. İDATA'nın bize verdiği bilgiye göre kendini İDATA partneri veya temsilcisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslar / şirketler olabiliyormuş. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi dış hizmet şirketinin resmî internet sayfasında (www.idata.com.tr) bulabilirsiniz. Başkonsolosluk dışındaki seyahat acentelerinin veya aracı şirketlerin vize bölümümüz ile hiçbir bağlantısı yoktur. Başkonsolosluğumuz bu bağlamda vize süreci kapsamında vize başvuru işlem ücreti ve dış hizmet şirketi İDATA'nın koordinasyon ücreti dışında ayrıca bir ücretin çıkmadığını önemle vurgulamaktadır” dedi.

SADECE ÖZEL ŞARTTA VE BİZDE

Vize başvurularının sadece özel durumda kabul edildiğini belirten Muavin Başkonsolos, “Güncel seyahat kısıtlamaları sebebiyle Federal Bölge'ye kısa süreli vize başvuruları iDATA tarafından bu aralar istisnai durumlarda ve bazı belli şartlar altında kabul edilmektedir. Uzun süreli ikamet için yapılan ulusal vize başvurularının kabulü de bazı vize kategorilerinde tekrar başlatılmıştır. Vize süreçleri ile ilgili güncel ve detaylı bilgiler Türkiye'deki üç Alman dış temsilciliklerinin ortak internet sayfasında (www.tuerkei.diplo.de) mevcuttur” dedi.

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