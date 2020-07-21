Ukrayna’daki rehine krizinde yeni gelişme!

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın noktada bulunan Lutsk kentinde Stepanovich Krivoshey isimli şahıs, 20 kişiyi otobüste rehin tutmaya devam ediyor.

Ukrayna devletinin sistemini eleştiren saldırgan, rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik tek şartının “Ukrayna’nın kendisini terörist devlet” olarak duyurması olduğunu belirtti.

Rehine krizinin sürdüğü kente uçakla gelen Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov’un girişimleriyle birlikte rehinenin ailesine ulaşıldı. Saldırganla ailesi aracılığıyla pazarlıklar sürerken, saldırgan otobüste bulunan hamile ve yaşlı toplam 3 kişiyi serbest bırakmayı kabul etti.

ZELENSKİY İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Rehinelerin serbest bırakılmasından sonra yapılan ilk resmi açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile saldırganın telefon görüşmesi yaptığı ve Zelenskiy'nin otobüste bulunan 3 kişiyi serbest bırakması konusunda saldırganı ikna ettiği ifade edildi.

Zelenskiy ise yaptığı görüntülü açıklamada, saldırgandan rehinelerin tümünün serbest bırakmasını talep ettiğini söyledi. Zelenskiy ile saldırgan arasında telefon görüşmesinin devam ettiği ve saldırganın ikna çalışmalarında Zelenskiy'nin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

POLİSLERE VE DRONE’A ATEŞ AÇTI

Otobüs çevresinde polisin aldığı tedbirlere öfkelenen saldırgan, rehinelerin bırakılmadan saatler önce polislere silahıyla ateş açtı. Polis otobüse yaklaşamayınca otobüsün üzerinde drone uçurup rehinelerin durumunu tespit etmeye çalıştı.

Saldırgan bu kez otobüs çevresinde dolaşan drone'a ateş açtı. Polis saldırgana yaklaşamayınca ikna çalışmalarına devam edildi. Kentte süren rehine krizi nedeniyle otobüsün bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken birçok ev ve iş yeri de boşaltıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırgan ile temasların devam ettiğini açıklarken Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi'ne bağlı özel harekat ekipleri operasyon başlatmak için hazırda bekletilmeye devam ediyor.

“DEVLET KENDİNİ TERÖRİST OLARAK TANIMLASIN”

Öte yandan Stepanovich Krivoshey isimli şahıs, sabah saatlerinde yanına aldığı uzun namlulu silah ve patlayıcılarla birlikte yolcu otobüsündeki 20 kişiyi rehin aldı. Ekipler tarafından operasyon yapılmadan önce saldırgan ile pazarlıklara başlanıldı.

Saldırgan ise internet üzerinden daha önce hazırladığı anlaşılan ve elinde uzun namlulu silahla videoyu paylaşarak Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını belirtti.

Saldırganın “Devlet bir numaralı teröristtir” ifadelerini kullandığı video üzerine kimlik tespit çalışmalarına başlanılmıştı. Saldırgan ayrıca talepleri arasında devletin kendisini ‘terörist devlet' olarak tanımlamasını istedi. (İHA)

İLGİLİ HABER Kraliyet muhafızlarını da corona vurdu! Tarihte ilk kez işten çıkarılacaklar