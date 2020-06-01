Ülke şokta: Başbakan corona virüsü olduğunu duyurdu

Türkiye’nin sınır komşusu Ermenistan’da corona paniği büyüyor… Yıllardır sınır kapılarının kapalı olduğu Ermenistan’da başbakan Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden bir açıklama yaptı.

Facebook’un canlı yayın özelliğini kullanan Paşinyan, kendisinde Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Paşinyan, “Bende semptomlar yoktu fakat hastaneleri ziyaret etmek için öncesinde test yapmak istedim. Aile üyelerinde de corona testi pozitif çıktı” ifadesini kullandı.

“SEMPTOM GÖSTERMEDİM”

Paşinyan, herhangi bir semptom göstermediğini de dile getirdi.

3 milyon nüfuslu Ermenistan’da resmi verilere göre şu ana kadar 9402 Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede corona virüsüne bağlı hastalıklardan 139 insan yaşamını yitirdi.