Ünlü İtalyan mafyası Camorra çökertildi

Dünyanın en tanınmış suç örgütlerinden biri olan Camorra mafyasına yönelik olarak Roma'nın 3 farklı noktasında operasyon düzenlendi.

Yerel Mafya Karşıtı İnfaz Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Lazio, Campania ve Veneto bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, örgütün lideri olduğu düşünülen “patron” lakaplı Michele Senese'nin de aralarında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

Camorra suç örgütünün üyeleri; gasp, yasadışı silah bulundurma, uyuşturucu kaçakçılığı, adam yaralama, cinayete teşebbüs, hileli değer aktarımı dahil pek çok suçlama ile karşı karşıya.

MARADONA’YI DA ONLAR GETİRMİŞTİ



Napoli ve çevresinde üslenen Camorra mafyası ayrıca, kısa süre önce hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın Napoli'de forma giymesini sağlayan suç örgütü olarak da tanınıyor. (İHA)