Uzmanlar uyardı! 10 yaşından büyük çocuklar daha çok corona bulaştırıyor

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Güney Kore’de çarpıcı bir çalışmaya imza atıldı.

Hastalığın bulaşmasına ilişkin verileri inceleyen Kore Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, kritik sonuçlara ulaştı. Çocuklardaki taşıyıcılık ve bulaşma oranlarına yoğunlaşan uzmanlar, 10-19 yaş aralığına dikkat çekti.

Uzmanlar, 5 bin 706 corona virüsü hastası ve temasta bulundukları 59 bin 73 kişiyi mercek altına aldı. Buna göre temas bulunan kişilerin 10 bin 592’sinin aynı evde yaşadığı ve bu kişilerden yüzde 11.8’inde corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Aynı evi paylaşmayan 48 bin 481 kişide ise bu oran yüzde 1.9 olarak hesaplandı.

3 KATTAN DAHA FAZLA



10 yaşından küçük hastaların aynı evde temasta bulunduğu kişilerin yüzde 5.3’ünde corona virüsü çıktı. Yaş aralığı 10-19 arasındaki hastalarda ise bu oran 3 kattan fazla artarak yüzde 18.6 olarak tespit edildi.

ERGENLER YETİŞKİNLERE BENZER



Sonuçları CNN International için yorumlayan Harvard Global Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Ashish Jha, “Bu birçok araştırmadan yalnızca biri. Oluşan ortak görüş, küçük çocukların hastalığı daha az yaydığı yönünde. Özellikle ergenliğe girmeye başlamış daha büyük çocuklardaki eğilim ise yetişkinlere oldukça benzer” ifadelerini kullandı.