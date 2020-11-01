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Vakaların arttığı Yunanistan’da salgına karşı yeni yasaklar getirildi

Yunanistan hükümeti, corona virüsü vakalarında yaşanan artışı kontrol altına almak için 3 Kasım'dan itibaren ülkenin en kalabalık bölgelerinde gece sokağa çıkmayı yasakladı. Öte yandan ülkede restoran ve barlar bir ay süreyle kapatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:27, 01/11/2020
Haberler Dünya
Vakaların arttığı Yunanistan’da salgına karşı yeni yasaklar getirildi

Ekim ayının başından beri vaka sayılarında artış yaşanan Yunanistan’da salgına yeni önlemler alındı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ülkede restoranlar, barlar, kahvehaneler, sinemalar, müzeler ve kapalı spor salonları 3 Kasım’dan itibaren bir ay süreyle kapatılacak.

Corona vakalarının artış gösterdiği bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasak süresince otel ve kuaför salonları gibi hizmet veren yerler ile süpermarketlerin, fabrikaların ve okulların açık kalacağı ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni alınan kararlarla ilgili “Bu yeni kurallar virüsün yayılmasına yardımcı olan iki kaynağa odaklanıyor: Eğlence ve insanları hareketi” ifadesini kullandı.

Yunanistan hükümetinin ayrıca, salgından etkilenen sektörlere 1,5 milyar euro destek vereceği belirtildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana ekonomik etkiyi azaltmak için 14 milyar eurodan fazla kaynak harcandı.

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Yunanistan'da son 24 saat içinde 2 bin 55 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 39 bin 251'e yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 artarak 626 oldu.
Corona Euro Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:00:26,
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