Yürekleri ağızlara getiren olay: Uçak evlerin arasına düştü

Yunanistan haber sitesi protothema.gr, Yunanistan’da bu sabah saat 09.25’te alçak uçuş yapan tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağının Kavala kenti yakınlarındaki Protiseres kasabasındaki evlerin arasında düştüğünü duyurdu. Habere göre, kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dedeağaç'tan kalktığı belirlenen uçağın, Protiserres kasabasının üzerinde alçak uçuşlar yaptıktan sonra düştüğü belirtildi. Kazada uçağı kullanan 19 yaşındaki pilotun yaralı olarak kurtarılarak, ambulans ile Serres Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Protiserres Belediye Başkanı Stergios Frastanlis, Sivil Havacılık’a ait olan ve Dedeağaç’tan ayrılan tek motorlu eğitim uçağının kasabada birkaç saat boyunca alçak uçuşlar yaptığını belirterek, “Çok alçaldığını gördük ardından ağacın dallarına çarparak evin üzerine düştü. Neyse ki o anda sokakta kimse yoktu, hiç yaralanan kimse olmaması büyük şans” dedi.

Kazada pilot dışında başka yaralanan kişinin olmadığı belirtildi.