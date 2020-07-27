2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler? 2020 YKS sözel bölümler, taban puanları ve başarı sıralamaları…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ardından üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri inceleniyor. Sözel bölüm düşünen öğrenciler bu programların hangileri olduğunu merak ediyor. YKS TYT AYT puanıyla sözel bölümleri sayfamızdan sizlere aktarıyoruz. İşte 2020 YKS sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları…

YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Basın ve Yayıncılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

Görsel İletişim

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Yerel Yönetimler

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