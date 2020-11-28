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28 Kasım EBA TV ders programı belli oldu

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’de tüm kademelerde eğitim uzaktan yapılabiliyor. 31 Aralık’a kadar sürecek uzaktan eğitim süreci, TRT EBA TV üzerinden yapılacakken, çğrenciler, hafta sonu da derslerini canlı olarak takip ediyor. İşte 28 Kasım ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV ders programı…

Güncellenme: 08:13, 28/11/2020
Haberler Eğitim
28 Kasım EBA TV ders programı belli oldu

EBA TV'de hafta sonu dersler saat 10.00'da başlıyor ve gün boyu ayrı ayrı sınıflar için devam ediyor. Milyonlarca öğrenci, hafta içinde gördüğü dersleri hafta sonunda tekrar etme fırsatı yakılıyor.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA'da yer alan ders içeriklerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

EBA SIRALI ANLATIM NEDİR?

Sıralı anlatımda, bir alt konuya ait içerikler öğrenme sürecine uygun bir şekilde sunulur. Konu anlatımları, alıştırmalar, özet dokümanları ve tarama testlerinin yer aldığı sıralı anlatımları takip ederek konu hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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