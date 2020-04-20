7 milyon öğrenci eğitimden uzak

Birleşik Kamu-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve eğitim uzmanı Ali Taştan salgın nedeniyle okulların nisan sonuna kadar tatil edildiğini hatırlattı. Bu süreçte MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT'den uzaktan eğitim yapıldığına işaret eden Taştan şunları söyledi:

TELEVİZYON YOK Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızın yüzde yirmisinin interneti olmadığını açıkladı. Başka bir deyişle 3 milyon 621 bin 772 öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Bu öğrencilerin yüzde 5'inin yani 905 binin evinde televizyon da yok.

VERİMLİLİK DÜŞTÜ Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değil. Uzaktan eğitimde verimlilik yüzde 30'lara kadar düşer. Buna sistemdeki olumsuzluklar da eklenince maksimum yüzde 20'lik verim elde edilecek. Bu çok yetersiz.

NELER YOK Sistem incelendiğinde; bakanlığın uzaktan eğitime hazır olmadığı, EBA sisteminde yeterli içeriğin bulunmadığı, kazanım testlerinin yetersiz olduğu, ders içeriklerinin denetimden geçmediği, ekran başındaki sunumların nitelikli olmadığı tespit edildi.

FAKİRLER MAĞDUR Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde bile öğrencilerin yüzde 65'inin EBA'dan faydalandığı tahmin ediliyor. Bu dönemde yine en büyük mağduriyeti, yoksul ailelerin çocukları yaşıyor. Fark açılıyor.

Veliler okul taksidini ödemek istemiyor

Eğitimci Ali Taştan sorunlar için 5 çözüm önerdi, madde madde sıraladı:

– Fatih Projesi için ayrılan bütçe ile öğrencilerin teknik donanımları tamamlanmalı. Proje kapsamında dağıtılan 1 milyon 437 bin tablet buhar olmuş durumda. Bu tabletlerin tam da bu dönemde kullanılması gerekmektedir. Bakanlık harekete geçsin.

– İhtiyaç sahibi öğrencilere bu dönemde okumaları için kitap yardımı yapılmalı. Kitaplar nitelikli olmalı.

– Sınavlara hazırlanan öğrencilere kazanım kavrama testleri ulaştırmalı.

– Eğitim-öğretime ara verilen şu dönemde okulları dezenfekte ederek bakıma ihtiyacı olan okulların tuvaletlerindeki eksikleri giderilmeli.

– Bu süreçte öğrencilerin okula gitmemesi nedeniyle, veliler haklı olarak okul taksitlerini ödemiyor. Taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yüzlerce özel okulun iflasın eşiğine gelmesi bekleniyor. 2020-2021 eğitim yılında özel okullardan devlete yöneliş olma ihtimaline karşı tedbir alınmalı.