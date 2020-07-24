ABD VE İngiltere’den zekaya 41 milyon TL

3 yaşında babasını kaybeden Zeynep Lal Kablan, 6 üniversiteden 12 milyon TL burs kazanarak rekor kırdı. Şimdi 2.2 milyon TL bursla Harvard’da okuyacak.

Türkiye’de, üniversite sınav sonuçları 5 gün sonra açıklanacak. Dahi Türk öğrenciler ise daha sonuçlar bile açıklanmadan, dünyanın en iyi üniversitelerine tam bursla yerleşti. SEV'e bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi'nde de tam burslu okuyan 7 öğrenci gurur verdi.

HARVARD’TAN OXFORD’A

Harvard, Stanford, Princeton ve Oxford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden toplam 6 milyon dolar, yani 41 milyon TL burs kazandı. Üsküdar Amerikan Lisesi Müdürü Funda Cüceloğlu, “Türkiye adına gurur duyduk. Ayrıca 92 öğrencimiz de 9 ülkedeki 126 üniversiteden tam kabul ve burs kazandı. 12’nci sınıfı bitiren 166 öğrencimizden 96’sı, yani yüzde 58’i yurtdışına gidiyor” dedi.

DEVLETLER DE GİDİYOR

LGS’de yüzde 1’lik dilimden öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi gibi köklü devlet okullarından bu yıl mezun olan öğrencilerin de neredeyse tamamının Harvard’tan, Sorbonne’a Avrupa ve ABD’deki üniversitelerden tam kabul veya çeşitli burslar kazandığı öğrenildi. Öğrencilerden kaçının gideceği netleşmedi.

‘Harvard hayalimdi Mary Brinton idolümdü'

Zeynep Lal Kablan: “Babamı 3 yaşında kaybettim. Hayattaki en büyük destekçim annemdi. Üsküdar Amerikan Lisesi'ni de tam burslu kazanıp okudum. Üniversitede burs dışında seçeneğim yoktu. ABD'deki Grinnell'den 291 bin, Smith'den 319 bin, Bryn Mawr'dan 306 bin, Oberlin'den 304 bin, North Carolina'dan 221 bin, Harvard Üniversitesi'den 320 bin dolar olmak üzere 6 üniversiteden toplam 1 milyon 761 bin dolar yani 12 milyon TL burs kazandım.”

Kadına şiddetle savaşacak

“Harvard'tan burs kazanınca, sevinçten havalara uçtum ve orayı tercih ettim. Bursum eğitim masrafları, beslenme, barınma hatta uçak biletlerini de kapsıyor. Ekonomik alanda cinsiyet eşitsizliği çalışmaları yapan Prof. Dr. Mary Brinton idolümdü. Onun öğrencisi olup, birlikte çalışmayı çok istiyorum. Mezun olunca da, ülkemde ve dünyanın dört bir yanında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar için çalışacağım.”

Prof. Dr. Mary Brinton, Harvard Üniversitesi'nde akademisyen. Dünyada, ekonomik temelli cinsiyet eşitsizliği sorununu çözmek için çalışma yapan ünlü bir bilim insanı olarak tanınıyor.

Kuantum fizikçisi olacağım

İnci Karaaslan:“Princeton'dan 183 bin, California Teknik'ten 212 bin, Johns Hopkins'ten 171 bin, Tufts'tan 224 bin, Toronto'dan 196 bin, British Columbia'dan 80 bin ve Vanderbilt' den 223 bin dolar, toplam 7 üniversiteden 1 milyon dolar burs aldım. Princeton'da fizik okuyup, kuantum fizikçisi olacağım.”

Türkiye için çalışacağım

Arman Aydın: “ABD'deki Stanford, California Teknoloji, Johns Hopkins gibi 12 üniversiteden kabul aldım. Stanford'da Bilgisayar Mühendisliği okuyacağım. Türkiye'ye dönüp, ülkem için çalışacağım”

6 üniversiteden 10 milyon TL

Mert Geyiktepe: “Van’da okurken, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden burs kazandım. Şimdi de, Harvard'dan 320 bin, Yale'den 337 bin, Stanford'dan 302 bin, Dartmouth'tan 288 bin, Duke'dan 306 bin ve NYU’ dan 87 bin toplam 1,5 milyon dolar burs aldım. Harvard’da Siyaset Bilimi ve Ekonomi okuyacağım…”

Stanford'dan Ortadoğu'ya

Irmak Ersöz: “Stanford'da, uluslararası ilişkiler ve ekonomi okuyacağım. Avrupa ve Ortadoğu'da yoksulluğa kalıcı çözüm üreten platformlarda çalışmak istiyorum.”

Oxford'da karar kıldı

Aslı Saner: “Kodlama ve sinyallerle ilgili projemle İngiltere ve ABD’den çok kabul aldım. Hayallerimdeki, Oxford Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği okuyacağım.”

Hedefi entelektüel gelişim

Hazal Bulut: “Oxford, Northwestern, Berkeley gibi üniversitelerden kabul aldım. Entelektüel gelişim için Oxford’a gideceğim günü iple çekiyorum. Felsefe, politika ve ekonomiyi birlikte okuyup, araştırmacı olmak istiyorum.”