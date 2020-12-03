ALES ertelendi mi? ÖSYM’den sınavlar hakkında açıklama

ÖSYM'den yapılan açıklamada; ALES'in yanı sıra YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarının da ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ertelenen sınavların yeni tarihleri corona virüsü salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenecek.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda ilkbahar ve güz dönemi olmak üzere üç defa, ülkenin 81 ilinde yapılmaktadır. 2018’den beri e-ALES uygulaması da vardır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Adayların tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi oldukça önemlidir ve yüksek puan alan adaylar öncelikli konuma gelmektedir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Sınav KPSS gibi bilgi ağırlıklı değildir, genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.