AÖF yaz okulu başvuruları sona eriyor! AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır?

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu kayıtları bugün sona eriyor. Daha önce duyurulan tarihlere göre 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayan kayıtlar, bu gece saat 23:00’da sona erecek. AÖF yaz okulu kayıtları, ders seçimi ve kayıt bedelenin ödenmesi olarak iki adımda gerçekleşecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve üniversitenin duyurusu…

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden daha önce yapılan açıklamada, yaz okulu sınavlarının eylül ayında, o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtildi.