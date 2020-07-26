AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi? 2020 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Açıköğretim Lisesi, 2. dönem sınavları bu hafta sonu binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Corona virüsü sebebiyle ertelenen Açık Öğretim Lise ikinci dönem sınavları, bu hafta sonunda üç oturum şeklinde yapıldı. İşte detaylar…

AÖL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı AÖL sınavı için soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Bakanlığın, hafta içinde AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarını açıklaması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.