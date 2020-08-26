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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonuç tarihini duyurdu mu?

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınavlarına katıldı. Pandemi nedeniyle BİLSEM sonuçları için MEB açıklama yaptı ve ertelendiğini açıklanmıştı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

11:09 -
Haberler Eğitim
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonuç tarihini duyurdu mu?

BİLSEM, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlıyor. Peki BİLSEM sınavına katılan öğrenciler ve veliler sonuçları ne zaman öğrenebilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu”, COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak'ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim'e kadar devam edecek.

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