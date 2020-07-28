Boğaziçi Üniversitesi taban puanları… Boğaziçi Üniversitesi’nde en düşük bölüm kaç puan?

YKS için heyecan dolu bir sürece daha girildi ve YKS puanlarının açıklanmasıyla birlikte birçok üniversitenin taban puanları belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi de puanları en çok merak edilen okullar arasında. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM YKS tercih kılavuzuna erişerek Boğaziçi Üniversitesi taban puanlarını kontrol edebilirsiniz…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR LİSTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NİN MERAK EDİLENLERİ

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, İstanbul, Türkiye’deki bir devlet üniversitesi. 16 Eylül 1863’te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kuruldu. Yüz yılı aşkın bir süre bu adla bugünkü Güney Kampüsü’nde eğitim verdikten sonra, üzerinde bağımsız bir üniversite kurulması için 10 Eylül 1971’de Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi adını aldı. Günümüzde toplam 1.672.106 m2’lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri olmuştur. Örneğin; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında, ÖSS’de tüm puan türlerinde en fazla tercih edilen üniversiteler kategorisinde 1. olmuştur. Times Higher Education’a göre en iyi 10 Türk üniversitesi sıralamasında 3. sırada yer almıştır.