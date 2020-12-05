CHP’li Karabıyık: Zengin ile yoksul arasında eğitim harcamalarında 32 kat fark var

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerindeki payının sürekli azalmasının ailelerin eğitim harcamalarının artmasına neden olduğunu söyledi.

MEB bütçesi içerisinde eğitim yatırımlarına ayrılan payın her geçen gün düştüğünün altını çizen Karabıyık, “Devlet okullarının niteliği gitgide düştüğü ve derslik başına öğrenci sayıları da arttığı için, aileler geliri yeterli olmasa dahi çocuklarını özel okula gönderme ihtiyacı hissetmektedir. Bu da ailelerin yükünü artıran bir başka unsurdur” dedi.

“ZENGİN İLE YOKSUL ARADINDA 32 KAT FARK VAR”

Bugün Türkiye'de zengin ile yoksul arasında eğitim harcamalarında 32 kat fark bulunduğuna dikkat çeken Karabıyık, “Ülkemizde bölgeler, iller hatta okullar arasında bile ciddi nitelik ve nicelik farkı bulunmaktadır. Sosyo – ekonomik durumu iyi olan bölgelerde öğrenciler iyi imkanlarla nitelikli eğitime erişirken diğer bölgelerdeki çocuklar imkansızlıklar içerisinde mücadele etmektedir” ifadelerini kullandı.

“KRİZDE GELİR KAYBI VE GEÇİM SIKINTISI”

İşsizlik ve geçim sıkıntısının da eğitimde eşitsizlikleri artırdığını vurgulayan CHPli Karabıyık, “Yaşadığımız krizde gelir kaybına uğrayan, kriz öncesinde de geçim sıkıntısı yaşayan ve bu sorunları derinleşen ailelerin çocuklarına eğitim vermesi, onlara harçlık vermesi, eğitim masraflarını karşılaması çok güç hâle geldi. Ayrıca, bu yıl tüm eğitim kademelerinde okula başlama maliyetleri de bir yıllık ortalama yüzde 21,31 seviyesinde arttı. Tüm bu artışlara rağmen ailelerin geliri ise azalmaya devam etti. Özellikle uzaktan öğretim sürecinde kitapların yetersizliği nedeniyle eğitimciler ek kaynaklara yönelmek zorunda kaldı. Zaten gelir yetersizliği olan aileler için, yardımcı kitaplar da aile bütçesine ciddi bir yük getirdi. Yardımcı kitapları alabilen aileler ile alamayan ailelerin çocukları arasında makas açıldı, eğitimde zaten var olan fırsat eşitsizliği bir de bu şekilde derinleşti. Eğitim kitapları ücretsiz olmalı diyoruz; ancak içi boşaltılmış ve yetersiz kitapların ücretsiz verilmesi, eğitimin sorunlarını çözmüyor” diye konuştu.

“ÜCRETSİZ İZİN AYLIĞI EĞİTİMDE EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRDİ”

CHP'li Lale Karabıyık, “Bu dönemde ayrıca, gelir kaybı yaşayan, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin aylığı alan ailelerin çocukları için eğitimde eşitsizlikler derinleşti. Ayrıca, yüksek öğretimde de burs son derece önemli bir ihtiyaç, ekonomik krizden etkilenen ailelerin ve öğrencilerin burs ihtiyacı için 2021 yılı bütçesinde bir iyileştirmenin yansımadığı görülüyor. KYK burslarında 2016’da yüzde 21’lik bir artış yapılsa da, sonraki artışların son derece yetersiz olması ile verilen burslar her yıl daha fazla enflasyona yenik düştü” şeklinde konuştu.

“4 MİLYON ÖĞRENCİ ABA TV’YE GİRİŞ YAPAMADI”

Ülkemizde eğitim imkanlarına erişim sorununun salgın ile daha önemli bir hal aldığını kaydeden Lale Karabıyık, şu şekilde konuştu;

“Uzaktan eğitim öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlar oluşmasına neden olmuştur. Yaklaşık 4 milyon öğrenci bu süreçte EBA'ya giriş dahi yapmamıştır. Bu öğrencilerin öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü, EBA TV'ye erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiği bilinmemektedir. Bu durumun telafisi yapılmaz ise hem okullaşma hem de öğrenme olumsuz etkilenecektir; çünkü bu yayınları izlemek için uygun koşulların olmadığı evlerde ya da ailelerin çocukların öğrenmesine destek olamadığı durumlarda TV yayınları ile uzaktan eğitim başarıya ulaşamayacaktır”

“HER 10 HANEDEN BİRİNDE İNTERNET BAĞLANTISI YOK!”

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına da yer veren Karabıyık, “Ülkemizde hanelerde, internet erişimi bulunma oranı yüzde 88,3, masaüstü bilgisayar bulunma oranı yüzde 17,6, dizüstü bilgisayar bulunma oranı yüzde 37,9, tablet bilgisayar bulunma oranı yüzde 26,7. Yani ülkemizde yaklaşık her 10 haneden birinde internet bağlantısı bulunmamaktadır. Bilgisayar ve tablet bulunma oranları ise oldukça düşüktür; bu nedenle hanelerde internet bulunsa bile uzaktan eğitimin zorunlu araçlarından olan bilgisayar ya da tablet bulunmama ihtimali çok yüksektir. Bu durum öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin artmasına neden olacaktır” uyarısında bulundu.

“BAKANLIK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALI”

Açığı kapatmanın nitelikli ve eşit eğitimden geçtiğine inandıklarını belirten CHP'li Karabıyık, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu nedenle eğitimdeki tüm bu eşitsizliklerin açtığı makası ortadan kaldırılmak için Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın nitelikli ve eşit eğitim imkanına erişimini sağlayacak gereken tedbirleri almalıdır. Eğitimde eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler son derece önemli. Bu makasın ivediklikle, doğru bir eğitim sistemi ve planlamasıyla kapatılması gerekmektedir.”