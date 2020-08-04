Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgu ekranı… Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Milli Piyango’nun yenilenen şans oyunları arasında Çılıgn Sayısal Loto’da yer alıyor. 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek oluşturulan kolonlarda tamamını bilen büyük ödülün sahibi oluyor. En az 2 rakamı bilen de ödül alabiliyor. Dün akşam ilk kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda büyük ödül 50 milyon 381 bin TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki ilk çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Çekilişin ardından şanslı rakamlar; 4-34-39-42-47-61 ve joker 72 olarak belirlendi

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK ÖDÜL 50 MİLYON TL

Sayısal Loto´nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı “tam 50 Milyon TL” olacak. Milli Piyango’nun şans oyunlarında değişikliğe gidilerek yeni kuponlar ve oynama sistemi hazırlandı. Yenilenen oyun sisteminde ikramiyeler büyüdü ancak Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto´da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler.