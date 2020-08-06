Çocuğum hangi okula gidecek? e Okul kayıt sorgulama ekranı…

MEB öğrenci bilgisi sistemi olan e okul üzerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. İlk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor.

OKULA BAŞLAMA YAŞI ÖĞRENME EKRANI

Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri doldurabilir ve çocuğunuzun okula gideceği yaşı öğrenebilirsiniz.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde sitemizde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI