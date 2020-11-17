‘Corona virüsten 16 eğitimciyi kaybettik’

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, corona virüsün okullardaki etkisi ve yapılması gerekenleri değerlendirdi. Alkan, acilen okulların 14 gün süre ile kapatılması gerektiğini belirtti.

16 EĞİTİMCİ HAYATINI KAYBETTİ

2020-2021 eğitim öğretim yılınının 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladığını ifade eden Alkan, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Covid-19 tespit edilen okul sayısında her gün bir yenisinin eklendiğini açıkladı. Alkan, “Türkiye’ de Eğitim Sen Genel Merkezine ulaşan verilerine göre; vaka görülen eğitim kurumu sayısı bin 220′ yi aştı. Şu ana kadar 16 eğitim emekçisi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 4 müdür, bir müdür yardımcısı, bir akademisyen ve 10 öğretmen yaşamını kaybetti. En son Diyarbakır’ da üyemiz Cengiz Tekdal’ı corona virüsünden kaybettik” dedi.

14 GÜN KAPATMAK ZORUNLUDUR

Alkan, bu şartlarda 23 Kasım’da okulların açılmasının çok zor olduğunu belirterek, “Acilen artan vakaları göz önüne alacak olursak en az 14 gün okulları kapatmak zorunludur. Diğer yandan artan vakalar karşısında zorlanan öğretmenlere ve eğitim çalışmalarına üzülmek yerine bir an önce önlemler alınmalıdır. Hamasi nutuklarla eğitim çalışanlarının ne kadar değerli olduğunu dinlemek değil, sorunlarımıza acil ve kalıcı çözümler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

COVID-19 MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ

Eğitim açısından taleplerini sıralayan Alkan şunları söyledi:

* Salgın koşullarında okulların sağlık açısından güvenli ve hazır olması için yeterli ödenek gönderilmelidir.

* Tüm kadrolarda yer alan eğitim ve bilim emekçilerine 3600 ek gösterge acilen verilmelidir.

* Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

* Esnek ve kuralsız çalışma üniversiteler başta olmak üzere yaygınlaşmaktadır. Bu durum iş güvencesini tehdit etmekte ve idarelerin haksız, hukuksuz mobinglerine zemin hazırlamaktadır.

* Salgın koşullarında yapılan uzaktan eğitim ve okullarda yapılan yüz yüze eğitim için ek ders ücretleri artırımlı ödenmelidir.

* İdari izinli olan öğretmenlere bir önceki yıl ödenen ek ders ücreti miktarı kadar ek ders ödenmelidir.

* Okullar ve eğitimle ilgili kararlar şeffaf olmalıdır ve karar alma süreçlerine sendikalar mutlaka katılmalıdır.