Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Doğa Koleji’nde devir gerçekleşti

Mali açıdan zor duruma düşen Doğa Koleji’nde yılan hikayesine dönen satış süreci nihayet tamamlandı. Bugün kurumun İTÜ’ye devri ticaret kayıtlarında tescil edildi.

İsmail ŞAHİN
10:57 -
Haberler Eğitim
Son dakika… Doğa Koleji’nde devir gerçekleşti

Doğa Koleji'nde eğitim gören on binlerce öğrenci ve aileleri kurumun satış sürecindeki belirsizliğin ortadan kalmasını bekliyordu.

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında yayınlanan bilgiye göre Doğa Koleji markasının sahibi olan Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

istanbul İTÜ öğrenci son dakika
Son güncelleme: 11:00 16.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more