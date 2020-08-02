e Okul kayıt sorgulama ekranı: Çocuğum hangi okula gidecek?

İlk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor. MEB öğrenci bilgisi sistemi olan e okul üzerinden 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1’inci ve 5’inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor.

OKULA BAŞLAMA YAŞI ÖĞRENME EKRANI

Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak bilgileri doldurabilir ve çocuğunuzun okula gideceği yaşı öğrenebilirsiniz.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde sitemizde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI