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EBA resmi sitesinde tepki çeken ilkokul matematiği hatası!

Uzaktan eğitim veren EBA resmi sitesinde ilkokul öğrencileri için basit çıkarma işleminin hatalı olması tepki çekti. Paylaşılan videoda bir çocuğun yaşadığı kafa karışıklığı gözler önüne serildi.

Sözcü İstanbul
22:58 -
Haberler Eğitim

Yayına girdiği dönemden itibaren birçok teknik sorunla öğrencilerden kendisini uzaklaştıran EBA (Eğitim Bilişim Ağı) resmi internet sitesinde, bir başka sorun daha ortaya çıktı. İlkokul öğrencilerinin matematik dersinde basit çıkarma işleminin hatalı yapıldığı görüldü.

“YANLIŞ ÖĞRETİYOR, SEN BUNLARA BAKMA”

Sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ulaştırılan görüntülerde EBA resmi sitesindeki hata nedeniyle ilkokul çocuğunun yaşadığı kafa karışıklığı gözler önüne serildi.

Dayısına danışan çocuğa, “Dayıcığım, 28'den 19 çıkarılırsa 9 kalır, 19 kalmaz. Yanlış öğretiyor, sen bunlara bakma” yanıtı verildi.

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Corona EBA internet matematik Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı
Son güncelleme: 23:48 14.04.2020
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