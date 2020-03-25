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EBA TV’de iki skandal daha!

EBA TV'nin üçüncü gününde de skandallar bitmedi. Bu kez de görme, duyma, zihinsel engelli öğrencilerin içeriklere erişmesini sağlayacak olan hayati önemdeki ekran güvenlik kodunun sesli alternatifini yayımlamayı unuttular. Binlerce engelli çocuk uzaktan eğitim alamıyor.

Sultan UÇAR
18:53 -
Haberler Eğitim
EBA TV’de iki skandal daha!

MEB Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 23-27 Mart tarihleri arasında yani bu hafta yapılacak olan eğitimlerle ilgili ders içeriklerini hazırlayarak, engelli öğrencilerle paylaştı. Sisteme girebilecekleri frekansları da yayımladı. Ancak önemli bir detay unutuldu.

Özellikle görme engelli binlerce öğrenci, güvenlik kodunu sesli çalıştıracak kodlama erişime açılmadığı için sisteme giremiyor. Aileler ve engelli çocukların aileleri, sosyal medyada kampanya başlatarak, sesli güvenlik sisteminin erişime açılmasını istedi.

KONULAR İLERLEMİYOR ÖĞRENCİLER KAÇIYOR

Sağlık olarak engeli olmayan ilk ve orta dereceli okul öğrencileri ise uzaktan eğitimde 3 gündür aynı öğretmen, aynı konu ve içerikle aynı ders yayını yapılınca, dersten kaçtı. Konular ilerlemeyince, EBA TV izlenmemeye başladı.

ÖĞRETMENLERE SİSTEME GİRİN BASKISI

EBA TV’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Türkçe ve Matematik gibi temel dersler başta olmak üzere öğrenci katılımının hızla düşmesi üzerine bu kez de öğretmenler üzerinde “EBA’ya katılın, öğrencilerinizin de katılmasını sağlayın” baskısı oluşturuldu.

İl, ilçe müdürlükleri ile okul müdürlükleri öğretmenlerin günde kaç kez kaç dakika sistemde kaldığını takibe başladığı öğrenildi.

Çocuk EBA matematik meb öğrenci okul Sağlık TÜRKÇE
Son güncelleme: 19:04 25.03.2020
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