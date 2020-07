Hukuk fakültesi taban puanları belli oldu! Hukuk fakültesi başarı sıralaması ve taban puanları…

Avukat, savcı veya hakim olmak isteyen binlerce genç, üniversitede hukuk eğitimi almak istiyor. YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'da ilan edilecek ve öğrenciler 6 Ağustos itibariyle tercih işlemlerini yapacak. İşte yurt genelinde hukuk fakültelerinin taban puanları…

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, öğrencilere tercih işlemleri öncesinde bilgi veriyor. Üniversite adayları, tercih robotu sayesinde okumak istedikleri okul ve fakültelerin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini rahatça öğrenebiliyor.

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI





YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı 150′ ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.