İlahiyat fakültesi kontenjanları: İlahiyat fakültesi taban puanları belli oldu mu?

Üniversite adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 28 Temmuz'da açıklanacak YKS sonuçlarıyla birlikte, 6 Ağustos'tan itibaren tercih işlemleri de başlayacak. Üniversitede ilahiyat eğitimi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını öğrenmek istiyor.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Yükseköğretim Kurumu tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, tercih yapacak öğrencilerin yardımına koşuyor. Öğrenciler, istedikleri bölümü seçerek 2019 yılının taban puanlarını ve başarı sıralamasını görebiliyor.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI EKRANI





MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını 10.00'da erişime açması bekleniyor.