KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS lisans başvuruları sürüyor!

ÖSYM, KPSS sınavı başvuru ekranını 30 Haziran itibariyle açtı. Memur adayları, KPSS başvurularını sürdürürken birçok kişi KPSS tarihini ve başvuru ayrıntılarını araştırıyor.

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin 6 Eylül’de düzenleyeceği Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları ile 12-13 Eylül tarihindeki Alan Bilgisi oturumları ve 20 Eylül’deki ÖABT sınavı için başvurular alınmaya devam ediliyor.

KPSS 2020 BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ PARA?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)