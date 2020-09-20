KPSS ÖABT sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

Adaylar uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğü KPSS'de ter döktü. ÖSYM takviminde KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile adaylar sınavdan aldıkları puanların yanı sıra netleri de öğrenecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.