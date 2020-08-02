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KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru ne zaman başlayacak? İşte KPSS sınav takvimi…

Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım göstereceği KPSS sınavlarına az bir süre kaldı. Geçtiğimiz ayda tamamlanan KPSS lisans başvuruları sonrası, şimdi gözler KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim başvurularında. İşte KPSS başvuru tarihleri ve ÖSYM’nin güncellenen KPSS sınav takvimi…

21:59 -
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru ne zaman başlayacak? İşte KPSS sınav takvimi…

ÖSYM, güncellenen KPSS sınav takvimini açıkladı. Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihlerinde değişiklik yapılmak zorunda kalınmıştı. Güncellenen KPSS sınav takvimi ile birlikte, KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans başvuru tarihleri de belli oldu.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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