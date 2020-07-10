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LGS sonuçları ne zaman? LGS taban puanları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği merkezi sistem sınav sonuçları için artık az bir zaman kaldı. Öğrenciler LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağının yanında LGS tercihleri için taban puanların yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyor. İşte LGS 2020'ye dair detaylar...

10:22 -
Haberler Eğitim
LGS sonuçları ne zaman? LGS taban puanları açıklandı mı?

LGS sonuçları için geri sayım başladı ve gözler tercihlere, bunun yanında taban puanlarına çevrildi. LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa LGS tercih tarihleri hakkında tahminler yapılabiliyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linkten liselerin geçen seneki yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz.

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmadı. LGS tercihlerinin temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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