LGS sonuçları ne zaman? LGS taban puanları açıklandı mı?

LGS sonuçları için geri sayım başladı ve gözler tercihlere, bunun yanında taban puanlarına çevrildi. LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa LGS tercih tarihleri hakkında tahminler yapılabiliyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linkten liselerin geçen seneki yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz.

LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmadı. LGS tercihlerinin temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.