LGS tercihi yapacaklar dikkat! Önemli olan puanlar değil! İşte 2020 LGS yüzdelik dilimleri…

MEB’in bu yıl yaptığı kontenjan artışlarının yerleştirmeler yapılmadığı için çizelgede dikkate alınmadığını kaydeden Salim Ünsal, Kontenjan artışlarıyla birlikte adayların tercihlerine bu yıl daha düşük yüzdelik dilimlerden başlayabileceğini söyledi.

KONTENJAN ARTIŞI ŞANSI ARTTIRDI

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü; “Okul kontenjanlarının 2019’da 139 bin 660 iken 2020 LGS’de yüzde 52.6 oranında artışla, 213 bin 128’e çıkarıldı. Bu yıl sınav sonucuna göre bin 856 okula yerleştirme yapılacak. Kontenjanların artması adayların bu yıl sınavla öğrenci alan okullara yerleşme şansını artırdı. Yüzdelik dilimimizden daha iyi yüzdelik dilimlerden de tercihler yapmanızda yarar var”

EN ŞANSLI İL BOLU

Ünsal ayrıca, “Bolu’da kontenjanlar bu yıl yüzde 134’le rekor bir artış gösterdi. Bu da Bolu’da LGS’ye giren her 4 öğrenciden birinin sınavı kazanma şansını artırdı. Kazanma şansı geçen yıla göre bu yıl Bolu’da yüzde 24.8 yükseldi” diye kaydetti.

ADAYLAR DİKKAT!

Sınav sonucuyla ilgili fikir edinmek isteyen adayların 2019 LGS’ de puanlara bakması 2020 LGS yerleştirmeleri için bir veri oluşturmuyor. Çünkü her yılın puanları o okula en son yerleşen öğrencinin puanıyla belirleniyor. Yerleştirmeler henüz yapılmadığı için de okullarla ilgili puan bazlı tercih yapılması adayları yanıltacaktır.

İŞTE EN MERAK EDİLEN SORUNUN CEVABI

Adayların en çok sorduğu, “Kılavuzdaki bir lisenin yüzdelik diliminin bu yılki LGS sonuç belgesinde yaklaşık dengi ne kadardır?” sorusunun cevabını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.