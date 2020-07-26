LGS tercihlerinde son gün ne zaman? MEB 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri için artık son günler. 2020 LGS sınavına katılan yaklaşık 1,5 milyon öğrenci lise tercihlerini 29 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. LGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek ve hangi liseye girmeye hak kazandığını öğrenecek. İşte 2020 LGS tercihleri hakkında merak edilenler…

LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

MEB’in yayınlamış olduğu ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre, 2020 LGS tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler LGS yerleştirmeye esas tercih sonuçlarını ve boş kontenjanlarına 10 Ağustos 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden erişebilecek.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı